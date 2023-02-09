Manisa'da hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'da bir iş yerinden çelik kasa çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Piyaleoğlu Caddesi'ndeki prefabrik firmasının sahibi C.S, iş yerinde içinde 8 milyon lira değerinde çek bulunan çelik kasa ile motosikletin çalındığı şikayetiyle polise başvurdu.

İş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Ekipler, yürüttüğü çalışmanın ardından şüpheli M.C.T. ve G.G'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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