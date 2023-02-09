Şehzadelerde üst aramasında uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.



Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Alaybey Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.



Şüphelinin yapılan üst aramasında 17 gram esrar ele geçirildi.​​​​​​​



Gözaltına alınan R.Y (25) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.









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