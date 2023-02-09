Manisa'da bir kişi bıçakla yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Aynıali Mahallesi 8 Eylül Caddesi'nde E.Y (30) henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.





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