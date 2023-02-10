Deprem bölgesinden tahliye edilen 40 depremzede, Manisalı yakınlarıyla buluştu

MANİSA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu illerden tahliye edilen 40 kişi, Manisa'ya geldi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen otobüsle Malatya ve Kahramanmaraş'tan tahliye edilen 60 depremzededen 20'si güzergahtaki farklı şehirlere bırakıldı.
40 depremzede ise Manisa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakınları tarafından gözyaşlarıyla karşılandı.
Depremzedelerin ildeki yakınlarının evlerinde konaklayacağı belirtildi.