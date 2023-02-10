Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıçobanisa Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilin içinde bulunan O.D. ve C.G'nin üst aramalarında 760 gram esrar ile 14 sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.

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