Depremde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Turgutlu’da toprağa verildi

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binada yaşamını yitiren öğretmen Melek Akkoç’un cenazesi, memleketi Turgutlu'da toprağa verildi.

Yakınları tarafından alınan 28 yaşındai Melek Akkoç’un cenazesi, Gar Camisi'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Akkoç’un yakınları ve sevenlerinin yanı sıra Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez katıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak görev yapan Akkoç'un ara tatilini Turgutlu’da geçirdikten sonra depremden bir gün önce Hatay'a döndüğü öğrenildi.



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