Manisa’da kasap dükkanından hırsızlık

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Yunusemre ilçesinde kasap dükkanına giren hırsızlar, dükkandaki malzemeleri çaldı.

Atatürk Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki Ferhat Manay’ın kasap dükkanına girenler dükkandaki kıyma makinası, terazi, POS makimnası ve 15 çeşitli bıçağı aldı.

İhbar üzerine dükkana gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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