Manisa'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Turan Korkmaz'ın (44) kullandığı 34 DP 2400 plakalı otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Avşar Mahallesi mevkisinde karşı şeride geçerek 48 VU 148 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobilde bulunan Turan Korkmaz ile Kısmet Zengin (36) yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekibince çıkartıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.