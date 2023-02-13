Manisa'da sanayi esnafı, depremzedeler için portatif duş ve tuvalet üretiyor

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MANİSA (AA) - Manisa'da sanayi esnafı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye gönderilmek üzere portatif duş ve tuvalet üretiyor.

Küçük Sanayi Sitesi esnafı, imece usulü portatif duş ve tuvalet üretimine başladı.

Esnaf, ilk etapta hafta sonuna kadar tamamlamayı planladığı 110 duş ve tuvaleti, AFAD koordinesinde bölgeye sevk edecek.

Esnafa, Serel Seramik ile Vestel de destek oldu.

Sanayi esnafından Hüseyin Alsan, AA muhabirine, esnaf olarak depremzedelere acil ihtiyaçlara yönelik yapacakları desteğin daha anlamlı olacağını düşündüklerini belirtti.

İşlerini bir kenara bırakarak depremzedeler için hızlı şekilde organize olduklarını belirten Alsan, "Sanayi esnafımız, kimisi dükkanından çırağını kimi ekipmanını imece usulü çalışarak depremzedelerin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." dedi.

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