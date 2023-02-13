Manisa'da tır ile işçi servisi çarpıştı, 23 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde tır ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 31 AAT 56 plakalı tır ile 45 J 5031 plakalı işçi servisi, Alaşehir-Salihli yolu Çağlayan mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı.



Yaralılar kaza yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Salihli ve Alaşehir ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten sağlanıyor.

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