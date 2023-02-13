Depremde ölen astsubay, Demirci'de son yolculuğuna uğurlandı

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'in Islahiye ilçesinde yıkılan evinin enkazında yaşamını yitiren Topçu Astsubay Astçavuş Hüseyin Esen'in cenazesi, Manisa'nın Demirci ilçesinde toprağa verildi.

Esen'in Türk bayrağına sarılı naaşı, Akıncılar Mahallesi'ndeki evinde helallik alınmasının ve duanın okunmasının ardından Alaca Camisi'ne götürüldü.

Cenaze, burada kılınan namazın ardından askerler tarafından taşınarak Demirci İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Hüseyin Esen'in babası Serdar Esen ve annesi Fatıma Esen cenazede yakınlarının ve sağlık görevlilerinin desteği ile ayakta durdu.

Törene, Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Ercan Gölcü, Manisa Şehzadeler Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Çağlayan Bozkaya, ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Topçu Astsubay Astçavuş Hüseyin Esen'in, Gaziantep İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alayında görev yaptığı öğrenildi.

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