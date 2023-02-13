Turgutlu Belediyesinin etkinlik bütçesi, deprem yardımları ve hazırlıkları için kullanılacak

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MANİSA (AA) - Turgutlu Belediyesinin 2023 yılı için ayrılan yaklaşık 4 milyon liralık etkinlik bütçesinin deprem yardımları ve hazırlıklarında kullanmasına karar verildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremler nedeniyle Turgutlu Belediyesinde meclis üyelerinin tümünün katılımıyla toplantı düzenlendi.

Belediye Başkanı Çetin Akın, toplantının sonunda yaptığı açıklamada, Turgutlu halkı olarak yaklaşık 50 yardım tırını bölgeye ulaştırdıklarını belirtti.

İlçede bayram ve kurtuluş günü etkinliklerinin hemen her yıl coşkuyla kutlandığını aktaran Akın, şöyle dedi:

"Bu yıl yapacak olduğumuz etkinliklerin tamamını iptal ettik. Buraya ayırdığımız bütçeyi deprem bölgesinde zarar gören yurttaşlarımıza ve Turgutlu'da biliyorsunuz deprem bölgesinde burada yapacak olduğumuz araştırmalar ve yatırımlarla ilgili bütçe olarak değerlendirme kararı aldık."

Söz konusu etkinlik bütçesinin yaklaşık 4 milyon lira olduğuna dikkati çeken Akın, ayrıca meclis üyelerinden 5 kişilik bir "deprem komisyonu" kurduklarını, ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinin süreceğini sözlerine ekledi.

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