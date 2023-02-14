Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde asayiş uygulaması yaptı.



Şüpheli S.K'nin üst aramasında 542 sentetik hap ele geçirildi.

S.K. gözaltına alındı.



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