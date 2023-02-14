Manisa'da 2 kişi uyuşturucuyla yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde üzerlerinde uyuşturucu bulunan iki kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde yapltığı asayiş uygulamasında bir taksiyi durdurdu.

Taksideki H.Y ile Y.A'nın üst aramasında 150 gram esrar ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı.



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