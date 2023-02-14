Soma'nın imar planı revize edilecek

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde merkez mahalleler ile Avdan ve Turgutalp mahallelerine yönelik hazırlanacak imar planları revize edilecek.

Belediye Başkanı Ali Tulup, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde yaşamını yitirenlere rahmet diledi.



İmar planı çalışmalarını 6 Aralık'tan bu yana sürdürdüklerini aktaran Tulup, 1492 hektar alanı kapsayan plan bölgesindeki jeolojik sakıncaların bulunup bulunmadığının araştırılacağını, çıkacak jeolojik jeoteknik etüt raporuna göre planı revize edeceklerini bildirdi.











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