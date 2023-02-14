Depremzede Yüsra, kendisine oyuncak gönderen Ayşe Betül'le Turgutlu'da buluştu

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşamaya başlayan 6 yaşındaki Yüsra Bozhöyük, kendisine oyuncak gönderen 8 yaşındaki Ayşe Betlü Altınbaşak'la bir araya geldi.

Turgutlu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı Dosteli Merkezine depremzedeler için yardım paketi bırakan Altınbaşak ailesinin malzemeleri ekipler tarafından depremden sonra Kahramanmaraş'tan ilçeye gelen Bozhöyük ailesine ulaştırıldı.

Bozhöyük ailesinden Yafes Bozhöyük, sosyal medya hesaplarından oyuncakların yanındaki notu paylaşarak, notu gönderen Ayşe Betül ve ailesiyle tanışmak istediğini açıkladı.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın makamında bir araya gelen iki aileden Ayşe Betül Altınbaşak ile minik Yüsra birbirlerine sarıldı.



Yafes Bozhöyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi, annesi ve çocuklarıyla Kahramanmaraş'tan Turgutlu'ya geldiklerini, ağabeyi ve aile dostlarının evlerini açtığını söyledi.

Dosteli Merkezinden kendilerine bir paket geldiğini aktaran Bozhöyük, şöyle konuştu:

"Bu paketin içerisinden çanta çıktı. İçinde de bir not, oyuncak ve 20 lira çıktı. Ben de sosyal medyadan 'bu çocuğu bulalım' diye yazdım. Başkanımız Çetin Akın, Ayşe Betül'ü ve ailesini sağ olsun bulmuşlar. Böyle de bir buluşma oldu. Evlatlarımızı bu şekilde yetiştirmek lazım. O küçücük kalbiyle, yüreğiyle bunları yapmış. Kızım Yüsra bilekliklerini hiç çıkarmıyor, 'bu abla kimse tanışacağım' diyordu.





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