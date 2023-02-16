Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, daha önce 0,5 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan ve işlemin ardından serbest bırakılan H.E'yi (34) takibe aldı.

Yeniden durdurulan şüphelinin üst aramasında bu kez 4,91 gram sentetik uyuşturucu, ekstazi hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen paralar ele geçirildi.



İfade işleminin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.