Manisa'ya sevk edilen yaralı depremzedeler kötü günleri atlatmaya çalışıyor

Depremin 261. saatinde iki kişi daha kurtarıldı

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan ve Manisa Şehir Hastanesine sevk edilen depremzedeler, taburcu edilerek sevdiklerine kavuşacakları günü bekliyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Manisa'ya sevk edilen depremzedelerden 13'ünün tedavisi Manisa Şehir Hastanesinde sürüyor.

Hatay'ın Hassa ilçesindeki evlerinin enkazından kurtarılan ve farklı tarihlerde Manisa'ya getirilen anne Döne Balcı (44) ile 10 yaşındaki kızı Melisa da enkazdan çıkarıldıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

Çocuk yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kızı ile hastane personelinin desteğiyle buluşan Döne Balcı, duygu yüklü buluşmada kızının elini bir an olsun bırakmadı, kendileriyle yakından ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hassa'ya bağlı Güvenç Mahallesi'ndeki 2 katlı evinde depremi hissedince uyandığını, kızına ulaşmaya çalışırken evlerinin yıkıldığını söyledi.

Enkazda korku içinde beklediklerini belirten Balcı, o anları şöyle anlattı:

"Kızımla birlikte iki duvarın arasında kaldım, orada kızımın üzerine kapı devrildi, üzerindeki taşları alarak kendi üzerime yığdım. Kızım 'Başım kanıyor anne' dedi. Bir saat sonra kardeşlerim geldi, enkaz başında çırpındılar. 'Ağlamayın, ben diriyim, bana Kur'an okuyun' dedim. Duymadılar beni, daha sonra geri geldiler, beni kurtardılar. Bir asker de bana su verdi."

Eşi Emrah Balcı'nın da enkazdan çıkarıldığını aktaran Balcı, yoğun bakımda tedavi gören eşinin de iyileşmesi için dua ettiğini dile getirdi.

- "Sürekli dua ettim"

İskenderun'da 5 katlı apartmanın enkazından 5. saatte kurtarılan 63 yaşındaki Zeynep Erdoğdun da yıkılan evinde eşini kaybettiğini söyledi.

Deprem sırasında yatağın yanındaki koltukta kaldığını ifade eden Erdoğdun, "Koltuğun üstü yüksekti. O yüzden beton başıma gelmedi. 'Öleceksem öleyim Allah'ım bana acı çektirme, kurtaracaksan da kurtar' diye sürekli dua ettim. Başka bir şey yapamadım." diye konuştu.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, hastaneye gelen 20 depremzededen 13'ünün tedavisinin devam ettiği bilgisini vererek, "13 hastadan 6'sı çocuk, bunların 4'ü yoğun bakımda tedavi görüyor. Bu hastalarımızın sağlık durumları gayet iyi." dedi.



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