Manisa'daki yurtlarda ağırlanan depremzedeler travmayı atlatmaya çalışıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'daki yurtlarda ağırlanan depremzedeler travmayı atlatmaya çalışıyor

AA

Manisa'daki yurtlarda ağırlanan depremzedeler travmayı atlatmaya çalışıyor

MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa'ya gelen depremzedeler, valilikler koordinasyonunda yerleştirildikleri yurt ve konaklama tesislerinde depremin etkilerinden kurtulmaya çalışıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin etkilediği 11 ilden tahliye edilen veya kendi imkanlarıyla Manisa'ya gelen yaklaşık 1000 depremzede, Valilik koordinasyonuyla kentteki kamu ve özel konaklama tesislerine yerleştirildi.

Yunusemre ilçesindeki Ayşe Hafsa Sultan Yurdu'nda konaklayan depremzedelerden Ayhan Aşkar, eşi ve 2 çocuğuyla Hatay'ın Defne ilçesinden kendi imkanlarıyla Manisa'ya geldiklerini, tarifsiz bir acı yaşadıklarını ve depremle birlikte kendilerini zor dışarı attıklarını söyledi.

Evlerinin ağır hasar aldığını dile getiren Aşkar, "Eşim ve 2 çocuğumla birlikte evdeyken depremin dinmesini bekledik, 20 saniyede bitecek zannettik, duvarların patlamasıyla evi toz duman kapladı. Kendimizi zor dışarı atabildik. Çok şükür binamız çökmedi ama ağır hasar aldı. Dışarı çıktığımızda çok kötü manzaralarla karşılaştık. Çok fazla çöken bina vardı etrafımızda. Bizim kurtuluşumuz mucizeydi." dedi.

Eşi ve çocuklarının depremden çok etkilendiğini vurgulayan Aşkar, "Çocuklar şu anda en ufak bir seste irkilip, korkuyorlar. Psikolojik desteğe ihtiyacımız var, gerçek anlamda büyük bir travma, bunun yaralarının sarılması zor, çok kaybımız var. Allah sabır ve güç versin, telafi edilemeyecek kayıplar verdik. Allah milletimize devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.

- "Nefes alırken içimiz acıyor"

Aşkar, Manisa'da oldukça sıcak karşılandıklarını, her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Buraya gelince insanlar bizi bağırlarına bastı, her türlü ihtiyacımızı karşılamak için seferber oldular. AFAD'a ve buradaki yurda yerleştikten sonra her şekilde yardımcı oldular. Burada o kadar sıcak ve gönülden yaklaştılar ki biz kendi ihtiyaçlarımızdan çok Hatay'da kalanlarımızı düşündük. Halen ruhumuz orada, nefes alırken içimiz acıyor. Bu travmanın atlatılması, zor ve zaman alacak."

Defne ilçesinden eşi, 9 yaşında kızı, 7 aylık bir erkek bebeği ile gelen İsmail Daraoğlu da depremin ardından başka bir aileyle birlikte Manisa'ya doğru yola çıktıklarını, 11 kişi 1+1 ev tuttuklarını anlattı.

AFAD'a kayıt yaptırdıkları sırada kaldıkları yerin sorulduğunu anlatan Daraoğlu, "11 kişi 1+1 dairede kalıyoruz deyince yurda yerleştirmeyi teklif ettiler. Bize de mantıklı geldi. Buradaki imkanlardan yararlanıyoruz. Sağ olsunlar bizi burada çok iyi ağırlıyorlar, hiçbir eksiğimiz yok. Allah razı olsun." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa'ya sevk edilen yaralı depremzedeler kötü günleri atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Manisa'ya sevk edilen yaralı depremzedeler kötü ...
(Görüntülü) MANİSA&#039;DAN deprem bölgesine 30 vagonda 50 ton kömür daha
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DAN deprem bölgesine 30 ...
(Görüntülü) MADEN İŞÇİSİ ERKAN İLE DEPREMDE KURTARDIĞI YUSUF, AĞABEY-KARDEŞ GİBİ OLDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) MADEN İŞÇİSİ ERKAN İLE DEPREMDE ...
Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf, ağabey-kardeş gibi oldu
YEREL HABERLER Maden işçisi Erkan ile depremde kurtardığı Yusuf, ...
Manisa FK'ya Hatayspor ve Adanaspor'dan takviye
YEREL HABERLER Manisa FK'ya Hatayspor ve Adanaspor'dan takviye
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım ...
Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı
(Görüntülü)ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA TANIŞTIĞI DEPREMZEDE AİLEYİ MİSAFİR EDİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDA TANIŞTIĞI ...
Akhisarspor kongreye gidiyor
YEREL HABERLER Akhisarspor kongreye gidiyor
Arama-kurtarma çalışmalarında tanıştığı depremzede aileyi misafir ediyor
YEREL HABERLER Arama-kurtarma çalışmalarında tanıştığı depremzede ...
Manisa'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Manisa'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor
Manisa FK'dan depremzede minik Arda'ya çok özel kutlama
YEREL HABERLER Manisa FK'dan depremzede minik Arda'ya çok özel ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.