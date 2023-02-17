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Kahramanmaraş'ta yıkılan binada hayatını kaybeden çocuk, Manisa'da defnedildi

AA

Kahramanmaraş'ta yıkılan binada hayatını kaybeden çocuk, Manisa'da defnedildi

MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ali Giray Candan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 9 yaşındaki Ali Giray Candan hayatını kaybetti.

Depremin 11. gününde arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Candan'ın cenazesi yakılarına teslim edildi.

Akhisar Çiçekli Camisine getirilen cenaze, kılınan namazın ardından Yeni Mezarlığa defnedildi.

Cenazede gözyaşı döken Zübeyde Aslan'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.

Namaza AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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