Kahramanmaraş'ta yıkılan binada hayatını kaybeden çocuk, Manisa'da defnedildi

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren 9 yaşındaki Ali Giray Candan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde toprağa verildi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremde Kahramanmaraş'ta enkaz altında kalan 9 yaşındaki Ali Giray Candan hayatını kaybetti.

Depremin 11. gününde arama kurtarma ekiplerince enkazdan çıkarılan Candan'ın cenazesi yakılarına teslim edildi.

Akhisar Çiçekli Camisine getirilen cenaze, kılınan namazın ardından Yeni Mezarlığa defnedildi.

Cenazede gözyaşı döken Zübeyde Aslan'ı yakınları teskin etmeye çalıştı.



Namaza AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı Fatih Füzün ve çok sayıda vatandaş katıldı.





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