Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında S.S. (21), F.A. (25) ve S.H'nin (44), ikamet ve araçlarında arama yaptı.

Aramada 16 gram metamfetamin, tüfek, tabanca ile tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.





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