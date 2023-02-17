Manisa'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan kavgada 1 kişi göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uncubozköy Mahallesi Cemal Ergün Caddesi'ndeki bir iş yerinde A.T. (30) ile E.Y. (27) arasında tartışma çıktı.

A.T. bıçakla E.Y'yi göğsünden yaralayarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan E.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Ekipler, A.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.





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