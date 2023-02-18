Manisa Esnaf Kooperatifinden deprem bölgesine 12,5 milyon lira bağış

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MANİSA (AA) - Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Birliği Başkanı Recep Çınar, deprem bölgesi için 12,5 milyon lira bağışta bulunduklarını söyledi.

Manisa 22. Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği (MESKOB) 51. Olağan Genel Kurulu’nda 1994 yılından bu yana başkanlık görevini sürdüren Recep Çınar yeniden başkanlığa seçildi.

Asrın felaketinde hayatını kaybeden depremzedeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından bir konuşma yapan Çınar, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen bölgelerde devlet millet işbirliğiyle cansiperane bir çalışma yapıldığını belirtti.



Çınar, "Bizim yapabileceğimiz esnaf kefalet kooperatifleri olarak TESKOMB öncülüğünde mali yardımda bulunmaktı. Manisa 22. Bölge Birliği olarak 12,5 milyon lira mali yardımda bulunduk. Manisa’da gerçekten görülmemiş mali desteğin yanında ayni destekler gitti, gitmeye devam ediyor. Allah Manisalılardan razı olsun. O insanların oradan yardıma ihtiyaçları var" dedi.

Esnaf ve sanatkarlara sağlanan finansman desteğinden bahseden Çınar, "Devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, TESKOMB el ele vererek esnaf ve sanatkarın sıkıntılarının çözümü noktasında kredi dağıtmak için çalışıyor. Bölge finansmanımız 4 milyar 150 milyon liraya çıktı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Recep Çınar’ın listesinde Ali Ayan, Fatih Çataldere, Hasan Genli, Ali Kan, Erdal Tunca, Nail Aydeniz, Ali Yiğen, Hasan Hüseyin Coşkun yer aldı.

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