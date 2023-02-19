Manisa'da esnafın ürettiği duş ve tuvaletleri taşıyan ilk tır, Malatya'ya hareket etti

MANİSA (AA) - Manisa'da sanayi esnafının imece usulüyle ürettiği portatif duş ve tuvaletleri taşıyan ilk yardım tırı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya gönderildi.

Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi'nde üretilen duş ve tuvaletleri taşıyan tır, yola çıktı.

Esnaftan Ali Alpon, AFAD'dan gelen talep üzerine imece usülüyle duş ve tuvalet ürettiklerini belirtti.

İlk etapta 110 tuvalet ve duşu hazır hale getirdiklerini aktaran Alpon, şöyle dedi:

"Burada çok sayıda firmanın katkısı var. Kendi çabalarımızla hızlı bir üretim yaptık. Sanayi esnafının yanı sıra hayırseverlerimizin desteği çok oldu. Şu anda 110 adet ürettik. Üretmeye de devam edeceğiz. 2 tırlık üretime Serel Seramik destek oldu ve 18 tırın sevkiyatını üstlendi. Vestel de kalan 10 tırın sevkiyatını üstlendi."

































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