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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demircili kadınlar depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

AA

Demircili kadınlar depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde yaşayan kadınlar, deprem bölgesindekiler için uyku tulumu hazırlıyor.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde usta öğreticiler ve gönüllü kadınlar, deprem bölgesine yardım için çabalıyor.

Daha önce battaniye dilken gönüllü 65 kadın, bölgedeki depremzedeler ve kamu görevlileri için uyku tulumu üretmeye başladı.

Demirci Halk Eğitimi Merkezi Müdürü İsmail Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Uyku tulumu dikimi zor olsa da kadınlar el birliği içerisinde güzel bir dayanışma örneği ile yapıyorlar. Uyku tulumlarımız şapkalı, fermuarlı ve iç yapısında sıcak tutan elyaf mevcut. Soğuk kış günlerindeyiz. O bölgedeki vatandaşlarımızın bir nebze olsun yanlarında olmak amacıyla gün boyu çalışıyoruz."

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