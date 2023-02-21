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Manisa'da ormanlık alana uyuşturucu madde atan 3 şüpheli tutuklandı

AA

Manisa'da ormanlık alana uyuşturucu madde atan 3 şüpheli tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde ormanlık alana poşet içerisinde uyuşturucu madde attığı belirlenen 3 şüpheli, cezaevine gönderildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre "Kökünü Kurutma Operasyonları" kapsamında çalışmalarını sürdüren Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde bulundurulduğu bilgisine ulaşıp, aracı takibe aldı.

Araçtan ormanlık alana bir poşet atıldığını fark eden ekipler, şüpheli aracı durdurdu. Poşeti inceleyen ekipler, 2 kilo 250 gram kubar esrar ele geçirdi.

Jandarmadaki ekiplerince gözaltına alınan E.C, A.U ve V.T. işlemlerin ardından adliyeye sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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