Manisa'da depremze ailelere danışmanlık hizmeti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MANİSA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Manisa'nın Yunusemre ilçesine gelen deprem mağdurlarına yönelik ücretsiz aile danışmanlığı hizmeti veriliyor.

Yunusemre Belediyesi ekipleri ilçeye gelen depremzedelere yardımların sürdürürken, Kent Konseyi Aile Danışmanı Sema Yıldırım da konsey binasında ailelere danışmanlık hizmeti veriyor.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, depremzede ailelerin yaşadığı sıkıntıları en aza indirmek için çalıştıklarını belirtti.

Yaraları el birliği ile saracaklarını aktaran Yıldırım, "Deprem bölgesinden gelen vatandaşlarımızla yakından ilgilenip yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Yenimahalle'de Kent Konseyi binası içerisinde bulunan Aile Danışmanlığı Merkezi'ne ya da 444 62 09 numaralı çağrı merkezini arayarak konu hakkında bilgi alabilir." açıklamasında bulundu.





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