Manisa'da depreme dayanıksız 28 okul daha yıkılıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MANİSA (AA) - Manisa Valiliği, eğitim yapılarının depreme karşı daha güvenli olması amacıyla il genelinde çalışmaların devam ettiğini ve bu kapsamda belirlenen 28 okulun yıkımına başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada yapılan denetimlerde 2020'de 13, 2021'de 24 ve 2022 yılında da 13 okulun depreme dayanıksız olduğunun belirlendiği ve yıkım işlemlerinin yapıldığı belirtildi.

2020 ile 2023 yılları arasında 38 binanın güçlendirildiği ve 7 binada da çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada, bu yıl da 28 okul binasının yarı yıl tatilinde tahliye edildiği, öğrencilerin başka okullara taşındığı ve yıkım işlemleri başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yıkım kararı verilen okullarımızın yerine ilçelerimizin bildirdiği ihtiyaç doğrultusunda yık yap kapsamında 2020 yılından itibaren 316 derslikli 19 okulumuzun ve 600 öğrenci kapasiteli 3 öğrenci pansiyonumuzun yapımı tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. 279 derslikli 20 okulumuzun ve 200 öğrenci kapasiteli 1 öğrenci pansiyonumuzun inşaatları devam etmektedir. Ayrıca 442 derslikli 33 okulumuzun ve 350 öğrenci kapasiteli 2 öğrenci pansiyonunun ise yapıma ilişkin proje hazırlama ve ihale çalışmaları sürmektedir."









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