Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyenleri deprem bölgesinde

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MANİSA (AA) - Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan ekip, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yıkım yayanan bölgelerde inceleme yürütüyor.



MCBÜ'den yapılan açıklamada, "Pazarcık ve Elbistan Depremleri Sonrasında Yaşanan Yapısal Hasarların/Yıkımların Tespiti ve Manisa Ölçeğinde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi" başlıklı projelerin, TÜBİTAK tarafından açılan "1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha Çalışması Acil Destek Programı" çağrısı kapsamında kabul edildiği belirtildi.

Prof. Dr. Ali Demir'in yürüttüğü proje ekibinde, Prof. Dr. B. Gültekin Sınır, Doç. Dr. Halil Nohutcu, Doç. Dr. M. Bakır Bozkurt, Arş. Gör. Taha Yasin Altıok, Arş. Gör. Cansu Beril Eser, Barış Serin ve yüksek lisans öğrencisi Sayfuldeen Ali Abousalah Abousalah'tan yer alıyor.​​​​​​​

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