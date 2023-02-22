Depremzede çocuktan Yunusemre Belediyesi ekiplerine sevgi mesajı

Hasar tespiti yapılmamış veya hatalı çıkmış binalara nasıl itiraz edilir?

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremzede bir çocuğun, enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına destek sunmak amacıyla görev yapan Yunusemre Belediyesi ekiplerine teşekkür etmek amacıyla yardım kolisinin içine "sizi seviyorum" yazılı not bıraktığı belirtildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma ve temizlik çalışmalarına destek veren ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, çalışmaların yanı sıra bölge halkıyla yakın ilişkiler kurduğu, çocuklarla yakından ilgilenerek onlarla oyun oynadıkları aktarıldı.

Açıklamada, bölgede yaşayan Ömer Faruk Başkonuş'un da çalışmalara destek vermek için kente gelen belediye ekiplerine teşekkür etmek amacıyla yardım kolisinin içine "sizi seviyorum" yazılı not koyup hediye ettiği belirtildi.

Başkonuş'un hediyesiyle duygulanan ekiplerin, Başkonuş'un ve ailesinin yaşadığı çadıra giderek, hazırladıkları yiyeceklerden oluşan koli hediye ettiği ve Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’nin selamlarını ilettiği kaydedildi.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.