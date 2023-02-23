Demirci, Romanya'dan gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırlıyor

Şile deprem riski haritası ve tüm detaylar

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi'nin Romanya'daki kardeş okulu Sports Piatra Neamt'ten gelen 11 öğrenci ve 4 öğretmen, Demirci'yi tanıma fırsatı buldu.

Romanya'dan gelen heyet, Kaymakam Adem Kaya'nın ardından Belediye Başkanı Selami Selçuk'u ziyaret etti. Öğrenci ve öğretmenler, ilçedeki halı ve çan yapım atölyelerinin yanı sıra tarihi yapıları da inceledi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaptığı açıklamada, zor günleri dayanışma içinde geçeceklerini belirterek, Demirci'nin eğitim, kültür ve tarih kenti olduğunu kaydetti.

Öğrencilerden Mihnea Marian, yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi çok iyi buldum. Türk insanı çok misafirperver, kibar. Türk insanlarını ben Romanyalılara benzettim. Biz Romanyalılar da kibarız. Demirci ise çok güzel bir şehir." dedi.

Necip Fazıl Kısakürek Fen Lisesi öğrencilerinden Mustafa Kağan Dündar, Romanya'dan gelen misafirlerin 7 gün ilçede kalacağını belirterek, "Okulumuzda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, Demirci'nin tarihini, kültürünü tanıtmak için camileri, tarihi mekanları, el sanatları yapan iş yerlerini ziyaret ederken, milli mücadelede düşmana karşı duran Demirci Akıncılarını tanıtıyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.