Manisa'da depremzedeler yararına kermes düzenlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MANİSA (AA) - Manisa İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Manisa Şubesi tarafından depremzedelere destek olmak amacıyla kermes düzenlendi.

3 gün boyunca sürecek olan kermesin açılışına Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz, Manisa İl Müftüsü Hasan Hüseyin Güller, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, KADEM Manisa İl Temsilcisi Ümit Atman, sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kermeste satışa sunulan yiyeceklerden elde edilecek gelirin depremzedelere bağışlanacağı belirtildi.

Yaşanan felaketten milyonlarca vatandaşın etkilendiğini belirten Vali Yaşar Karadeniz, "Milletimiz her zaman olduğu gibi bu depremde de büyüklüğünü gösterdi. Kenetlendi, bir araya geldi. Manisa'ya da teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren tüm halkımız yardıma koştu. Bu kermes de bu çorbada tuzumuz olsun, katkımız olsun diyen insanlarımızın destekleriyle yapılıyor." dedi.

Depremlerin ardından büyük bir seferberlik başlatıldığını vurgulayan İl Müftüsü Dr. Hasan Hüseyin Güller de kermese ürünüyle, emeğiyle, parasıyla, duasıyla katkı sağlayan tüm hayırseverlere teşekkür ettiğini belirtti.



Güller ayrıca İl Müftülüğü olarak ilk günden itibaren nakdi 15 milyon liranın üzerinde Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezi üzerinden AFAD'a teslim edildiğini, 30 milyon liradan fazla da ayni yardımların yapıldığını da kaydetti



Konuşmaların ardından Müftü Güller tarafından dua edildi. Vali Karadeniz ve protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesildi.





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