Manisa'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü N.G'nin adresini belirledi.

Ekipler, düzenledikleri operasyonla N.G'yi yakaladı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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