Demirci'de depremzedeler için sosyal market oluşturuldu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce ilçeye gelen depremzedeler için sosyal market oluşturuldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede ağırlanan depremzedeler için ilçedeki gençlik merkezinde kurulan sosyal markette giyimden, oyuncağa, gıda ürünleri ve temizlik eşyalarına kadar birçok ürün yer alıyor.

Demirci Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz yaptığı açıklamada depremin yaralarını el birliğiyle sarma gayretinde olduklarını belirterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın talimatı ile gençlik merkezimizde sosyal market kurduk. Kurum çalışanlarımız, belediyemiz ve ilçedeki vatandaşlarımızın destekleriyle toplanan kıyafet, oyuncak, gıda, çocuk kıyafetleri, bebek ürünleri ve temizlik eşyalarını depremzede vatandaşlarımıza sunuyoruz." dedi.

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