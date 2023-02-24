Manisa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde inşaatın çatısından düşen işçi öldü.



Ergenekon Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 106. Sokak’ta yapımı devam eden bir iş yerinin inşaatında çalışan Ahmet Atılgan, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten düştü.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Atılgan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.



Atılgan'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.



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