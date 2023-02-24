Akhisar’da depremzedeler için tulum üretimine başlandı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından özel bir şirketin katkılarıyla depremzedelere tulum dikimine başlandı.

Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli 5 öğretmen ve 15 öğrencinin ilçede faaliyet gösteren TYH Tekstil ile yürüttüğü çalışma kapsamında 800 tulum dikilmesi planlanıyor.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ve TYH Tekstil Üretim Koordinatörü Ramazan Altınay, tulum üretimini yerinde inceledi.

Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı ödenek ve hayırseverlerin desteği ile alınan 1700 metre kumaş ile fabrikanın üretim bandında günlük 105 tulum dikileceği belirtildi.











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