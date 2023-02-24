Manisa'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü uyuşturucuyla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uncubozköy Mahallesi'nde ikamet eden ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.C'nin evine operasyon düzenledi.

Ekipler, ikamette yaptığı aramada 18 gram esrar, 24 sentetik ecza, 3 gram metamfetamin ele geçirdi.

F.C, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.







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