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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da 91 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

AA

Manisa'da 91 yaşında vefat eden Kore gazisi toprağa verildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde vefat eden 91 yaşındaki Kore gazisi Hüseyin Tavşan'ın cenazesi defnedildi.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Hüseyin Tavşan için Yarbasan Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Tavşan'ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Ünlü, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğurcan Şahin ve vatandaşlar katıldı.

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