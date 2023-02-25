Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üzerinde uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turgut Özal Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.



Şüpheli Z.Ş'nin (41) üst aramasında 166 sentetik hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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