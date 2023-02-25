Manisa'da minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ahmet El A. (20) yönetimindeki 10 AHN 819 plakalı minibüs ile Fatih Ö. (35) idaresindeki 45 RS 129 plakalı motosiklet, Bülent Ecevit Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatih Ö'nün cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazadan sonra kaçan minibüs sürücüsü ekipler tarafından yakalandı.





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