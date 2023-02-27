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Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

AA

Manisa'da uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 83 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 20-27 Şubat arasında uyuşturucuyla mücadelede kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda 83 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Operasyonlarda 427 uyuşturucu hap, 295 sentetik hap, 80 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 7 fişek, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan 4 aparat ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 980 lira ele geçirildi.

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