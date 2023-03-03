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MANİSA (AA) - Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) ve Ekonomi Gazetesi iş birliğinde düzenlenen "Ege İhracat Buluşmaları" Manisa'da yapıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda 7'incisi düzenlenen programa Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi ve Türk Eximbank Ege Bölge Müdürü Gülom Timurhan katıldı.

Programda konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tüm Türkiye gibi iş dünyası olarak depremin yaralarını sarmak için çalıştıklarını belirtti.



İhracatın bu dönemde devam etmesinin önemine işaret eden Eskinazi, "Depremin yaralarını sarmak için 24 saat çalışırken, bir yandan da ihracat yapmaya devam etmek zorundayız. Zira, depremin vurduğu 11 ilimizin ortaya çıkacak üretim ve ihracat açıklarını da diğer iller kapatmak zorundayız." dedi.

Türkiye'nin depremden kaynaklı ihracat açığını kapatmasında Manisa'nın potansiyeline de değinen Eskinazi, şöyle konuştu:



"Manisa, sanayi ve tarımsal üretimin güçlü olduğu, biraz önce de dillendirdiğim gibi 2022 yılında 5 milyar 203 milyon dolarlık ihracatla, Türkiye’nin en çok ihracat yapan iller sıralamasında 7. sıranın sahibi. Manisa, 2023 yılının ilk iki ayında 749 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 2023 yılında Manisa’nın ihracatta 6 milyar doları geçmesini bekliyoruz."

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu vurguladı. Yılmaz, depremin bir milat olması gerektiğini de ifade etti.

Konuşmaların ardından "Manisa İhracatının Yıldızları Ödül Töreni" yapıldı. Törende, ilden en fazla ihracat yapan firmaların temsilcilerine ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.





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