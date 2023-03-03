Manisa'daki SGK merkezlerinde "EYT" yoğunluğu

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MANİSA (AA) - Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) olarak bilinen çalışanlar için yapılan emeklilik düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Manisa İl Müdürlüğüne bağlı merkezlerin önlerinde yoğunluk oluştu.

Sabahın erken saatlerinde merkezlerin önüne gelen vatadanşlar, işlemleri için sıra numarası aldıktan sonra beklemeye başladı.

Merkezlerin önünde oluşan yoğunluk, caddeye taştı.

Emeklilik dilekçesini vermeye gelen 52 yaşındaki Muharrem Kazer, "Uzun süreli beklentiler sonrası yasa devreye girdi. Sıramızı aldık, dilekçemizi verip inşallah bundan sonra emekli olarak yaşamımıza devam edeceğiz." dedi.

Ferzende Fırat da özlemle yasayı beklediklerini dile getirdi.

Emeklilik işlemleri için SGK merkezine geldiğini hatırlatan Fırat, "Bu yasayı çıkaranlardan, sebep olanlardan Allah herkesten razı olsun." dedi.





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