Manisa FK, Bodrumspor maçının hazırlıklarına devam etti

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında 8 Mart Çarşamba günü Bodrumspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma koşuları, istasyon ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Taktik oyunlarla süren çalışma, duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Bodrumspor müsabakasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.





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