Demirci'de yardım malzemesi toplayan gönüllü gençlere teşekkür belgesi

MANİSA (AA) - Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, deprem bölgesine yapılan yardım toplama çalışmalarına gönüllü olarak katılan gençlere teşekkür belgesi takdim etti.
Selçuk, ilçede kaymakamlık ve belediye iş birliği ile AFAD koordinasyonunda yardım toplama çalışmalara katılan gönüllü gençleri, belediyeye davet etti.
Belediye meclis salonunda gençlerle buluşan Selçuk ilçe gençlerinin gayretleriyle kendisini gururlandırdığını belirterek, "Ülke olarak günlerden geçiyoruz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ile atlatacağız. Rabb'im ülkemizi afetlerden korusun. Sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Belediye Başkanı Selami Selçuk gençlere teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.