Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Suat Güz, Emre Doğu

Manisa FK: Ömer Kahveci, Ayberk Karapo, Ba, Domgjonas, Kaan Kanak, Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Anıl Koç), Prib (Dk. 68 Adem Büyük), Diallo (Dk. 83 Tabla), Serkan Odabaşoğlu (Dk 76 Oktay Gürdal), Junior Fernandes, Burak Çoban (Dk. 83 Gakpa)

Bodrumspor: Sousa, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Süleyman Özdamar (Dk. 79 Ali Aytemur), Cenk Şen, Hakan Özmert (Dk. 79 Mohammed), Kenan Özer (Dk. 79 Eren Albayrak), Erdem Çetinkaya, Samet Yalçın, Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 65 Imeri) , Celal Dumanlı (Dk. 72 Koray Kılınç)

Goller: Dk. 23 Cenk Şen (Bodrumspor), Dk. 90+3 Domgjonas, Dk. 90+6 Anıl Koç (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 2 Süleyman Özdamar, Dk. 32 Samet Yalçın, Dk. 55 Onur Akbay (Bodrumspor), Dk. 28 Serkan Odabaşoğlu, Dk. 41 Ba, Dk. 90+6 Anıl Koç (Manisa FK)

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig’in 25. haftasında Manisa FK, konuğu Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

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