Manisa FK-Bodrumspor maçının ardından

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında ağırladığı Bodrumspor'u 2-1 mağlup eden Manisa FK'nin teknik direktörü Yalçın Koşukavak, play-off grubuna girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri için kritik bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Oyuncularının ilk yarıdaki performansından memnun olmadığını aktaran Koşukavak, "Devre arasındaki müdahalelerle eksiklerimizi giderdik ve ikinci yarıda daha baskın bir oyun oynadık. Ligde yukarı doğru pozisyon alabilmek için değerli bir 3 puandı. Zor maçlar oynuyoruz. İlk hedefimiz kendimizi play-off sınırına atmak. Daha iyi işler başaracağımızı düşünüyorum ve oyuncularımı tebrik ediyorum." diye konuştu.





- Taşdemir: "Bizim için dramatik bir maç oldu"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, kazanmaya yakın durumda oldukları bir müsabakadan mağlup ayrılmanın üzüntüsü yaşadıklarını belirtti.

"Bizim için dramatik bir maç oldu." diyen Taşdemir, "1-0 öne geçip maçı son dakikaya götürmemize rağmen, 8 günde 3 karşılaşmaya çıkmanın etkisiyle oyundan düştük. Düştüğümüz anlarda kenardan hamle yaptık ama maalesef oyunu tutamadık. Uzatmalarda gelen gollerle mağlup olduk. Artık burayı kapatıp, 3 gün sonraki maçımıza odaklanacağız." ifadelerini kullandı.





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