Manisa'daki meslek liseleri ile halk eğitim merkezleri depremzedeler için üretiyor

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MANİSA (AA) - Manisa'daki meslek liseleri ve halk eğitim merkezlerine ait atölyelerde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen iller için soba, konteyner ve seyyar tuvalet üretiliyor.

İl merkezi ve ilçelerdeki meslek lisesi ve halk eğitim merkezi atölyelerinde, depremden hemen sonra başlatılan çalışmalara öğrenci, usta öğretici ve kursiyerlerin yanı sıra öğretmen ve idareciler de katılıyor.

Atölyelerde şimdiye kadar 1790 varil soba, 2 bin 300 uyku tulumu, 16 bin 250 battaniye, 4 konteyner ev ile 137 seyyar tuvalet üretildi.

Ayrıca atkı, bere, eldiven gibi kışlık kıyafetler ile uyku tulumu ve battaniye de hazırlanarak, Manisa Valiliği ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine ulaştırılıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana atölyelerde, ildeki tüm kapasiteyi aktif hale getirerek depremzedelerin ihtiyaçlarına yönelik mesai yaptıklarını belirtti.

Manisa'da gıda ve yiyecek içecek hizmetleri bölümü olan meslek liselerinden bazılarının deprem bölgesinde mutfak kurduğunu dile getiren Dikici, şunları kaydetti:

"Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 8 seyyar mutfağımız deprem bölgesinde hizmet verdi. Bu mutfaklarda yaklaşık 340 bin depremzedeye yemek verdik. Meslek liselerimiz 1790 sobayı deprem bölgesine götürdü, 2 bin 300 uyku tulumu üretti, kız meslek liselerimizde 16 bin battaniye üretildi."





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