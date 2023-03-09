Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan imam hatip lisesi öğrencilerine tebrik

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MANİSA (AA) - Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim ve ezan okuma yarışmalarında birincilik elde eden Demircili imam hatip lisesi öğrencilerini tebrik etti.

Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasına katılan Demirci Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 11. sınıf öğrencisi Ayşegül Çakıcı birinci oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nda ise Demirci İmam Hatip Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eşref Ersöz birincilik elde etti.

Selami Selçuk'ta yarışmalarda birinci olan öğrencileri makamında ağırladı.



Öğrencileri tebrik eden Selami Selçuk, hediyeler verdi.



Öğrencilere İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Kocabaş ile öğretmenleri de eşlik etti.



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