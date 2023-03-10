Manisa'da İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri yapıldı

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MANİSA (AA) - Manisa ve ilçelerinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Yunusemre Millet Çarşısı Konferans Salonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda Manisa Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı "Tarihin Akışında İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy" isimli gösteri sergilendi.

Programa katılanlar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü'ne özel hazırlanan resim sergisini de gezdi.



Akhisar ilçesinde Bülent Ciğeroğlu Kültür Merkezi'ndeki tören, öğrencilerin şiir okuması, "İstiklal Ruhu" adlı tiyatro gösterimi ve öğretmenlerin müzik dinletisiyle başladı. Program, güzel şiir okuma ve İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle tamamlandı.



Demirci ilçesinde de Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programda öğrenciler tarafından hazırlanan "Akif ve İstiklal" konulu gösteri sergilendi.





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